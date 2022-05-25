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Определился соперник Карена Хачанова по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Определился соперник Карена Хачанова по третьему кругу «Ролан Гаррос»
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Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022. 11-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри встретился с австралийцем Джэйсоном Каблером (160).

Победу со счётом 6:3, 6:4, 6:3 одержал Кэмерон Норри. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Британец выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету австралийца четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Норри встретится с 25-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Действующим победителем турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 13:45 МСК
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 3    
             
Джэйсон Каблер
160
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Комментарии
Новости. Теннис
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