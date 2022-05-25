Определился соперник Карена Хачанова по третьему кругу «Ролан Гаррос»

Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022. 11-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри встретился с австралийцем Джэйсоном Каблером (160).

Победу со счётом 6:3, 6:4, 6:3 одержал Кэмерон Норри. Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Британец выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету австралийца четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Норри встретится с 25-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Действующим победителем турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.