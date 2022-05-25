Чесноков о матче Хачанова с Норри: год назад Карен был игрок одного уровня, сейчас — лучше
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Карен Хачанов сразится с британцем Кэмероном Норри.
«Я видел каждый матч Норри в Лионе. Не знаю, сможет ли Хачанов обыграть Норри. Карен год назад проиграл ему на земле 1:6, 1:6. Но в прошлом году Хачанов был одного уровня игрок, а сейчас гораздо лучше.
Это будет хороший матч. Если брать прошлый год, то сейчас не думаю, что будет три сета подряд. Шансы 50 на 50», — рассказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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