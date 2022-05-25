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Третья ракетка мира Мария Саккари завершила выступление на «Ролан Гаррос» во 2-м круге

Третья ракетка мира Мария Саккари завершила выступление на «Ролан Гаррос» во 2-м круге
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Третья ракетка мира представительница Греции Мария Саккари сенсационно не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче второго раунда прошлогодняя полуфиналистка Саккари (4) проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Муховой — четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем раунде Мухова сразится с американкой Амандой Анисимовой (27).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 14:30 МСК
Каролина Мухова
81
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 5 		6 4  
         
Мария Саккари
3
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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