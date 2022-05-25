Александр Зверев пробился в третий круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев с трудом пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
Во втором раунде Зверев (3) обыграл 21-летнего представителя Аргентины Себастьяна Баэса со счётом 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 39 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Баэса — ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.
В следующей стадии Зверев сразится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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