Новак Джокович без проблем преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Джокович (1) обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Молчана — четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Интересно, что Молчан тренируется под руководством Мариана Вайды – бывшего многолетнего наставника Джоковича.

Следующим соперником Джоковича станет словенец Аляж Бедене.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.