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Новак Джокович без проблем преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции

Новак Джокович без проблем преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Джокович (1) обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Молчана — четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Интересно, что Молчан тренируется под руководством Мариана Вайды – бывшего многолетнего наставника Джоковича.

Следующим соперником Джоковича станет словенец Аляж Бедене.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 17:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7    
2 		3 6 4    
             
Алекс Молчан
38
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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