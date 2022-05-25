Новак Джокович без проблем преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
Джокович (1) обыграл представителя Словакии Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Молчана — четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Интересно, что Молчан тренируется под руководством Мариана Вайды – бывшего многолетнего наставника Джоковича.
Следующим соперником Джоковича станет словенец Аляж Бедене.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.
- 25 мая 2022
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