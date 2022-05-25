Варвара Грачёва пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Айлу Томлянович

71-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Во втором раунде Грачёва в упорной борьбе обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович — один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде Грачёва сразится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.