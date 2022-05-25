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Варвара Грачёва пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Айлу Томлянович

Варвара Грачёва пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», одолев Айлу Томлянович
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71-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Во втором раунде Грачёва в упорной борьбе обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович (42-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Грачёва четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович — один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде Грачёва сразится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 17:05 МСК
Айла Томлянович
42
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 5
6 		6 5 7
         
Варвара Грачёва
71
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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