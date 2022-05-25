На «Ролан Гаррос» — 2022 уже шестой победитель матча отыгрался с 0:2 по сетам

На Открытом чемпионате Франции – 2022, который стартовал 22 мая, завершился уже шестой матч, в котором победитель проиграл первые два сета. В их числе – третья ракетка мира немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, грузин Николоз Басилашвили, итальянец Марко Чеккинато и аргентинец Диего Шварцман.

Полный список камбэков:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) – Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу, Q) – 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.

Николоз Басилашвили (Грузия, 22) – Максим Кресси (США) – 3:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:4, 6:4.

Марко Чеккинато (Италия) – Пабло Андухар (Испания) – 4:6, 4:6, 6:0, 7:5, 6:0.

Лоренцо Музетти (Италия) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 7:5, 6:4, 2:6, 3:6, 2:6.

Александр Зверев (Германия, 3) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.

Хауме Мунар (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина, 15) – 6:2, 7:6 (7:3), 2:6, 2:6, 2:6.