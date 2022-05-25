Карлос Алькарас отыгрался с матчбола и пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022. 19-летний Карлос считается одним из фаворитов турнира.
Во втором раунде Алькарас (6) обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Примечательно, что Рамос-Виньолас упустил матчбол на подаче при счёте 5:4 в четвёртом сете.
Встреча продлилась 4 часа 38 минут. Алькарас 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 30. На счету Виньоласа — два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
В следующем раунде Алькарас сразится с победителем матча Себастьян Корда (США, 27) – Ришар Гаске (Франция).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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