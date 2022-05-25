Джокович: общался с главой ATP. Сомневаюсь, что они отступят от лишения Уимблдона очков

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что не в курсе, ведут ли организаторы Уимблдона переговоры с ATP на фоне сложившейся ситуации.
Согласно информации журналиста, задавшего вопрос Джоковичу, несколько игроков заявили, что ATP и Уимблдон пытаются найти альтернативные варианты урегулирования конфликта. Ранее ассоциация лишила травяной мэйджор рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.
«Что касается жалоб игроков, да, они есть. Я разговаривал с некоторыми в последние несколько дней. Мы знали, что какое бы решение ни приняла ATP, будет много недовольных.
Честно говоря, я не уверен в масштабах этих переговоров, поскольку больше не состою в совете ATP. Несколько дней назад я разговаривал с главой ATP, он сказал, что после принятия решения у него были некие разговоры с LTA, большего я не знаю.
Поэтому я действительно не знаю, какие альтернативные варианты сейчас рассматриваются, но сомневаюсь, что ATP отступит. Решение уже есть. Будут ли к нему какие-то дополнения – увидим», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».
- 25 мая 2022
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