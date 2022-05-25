Алькарас сразится на «РГ» с единственным игроком, сумевшим одолеть его на грунте в 2022-м

Определился соперник шестой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, с которым он сразится в третьем круге «Ролан Гаррос».
Им стал американец Себастьян Корда (27). Интересно, что именно Корда-младший является последним теннисистом, которому удалось обыграть Алькараса на грунте. Это произошло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Американец обыграл испанца со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2022 Корда в трёх сетах обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Корда девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гаске — три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
- 25 мая 2022
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