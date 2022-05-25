Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал непростую победу во втором круге «Ролан Гаррос».

Алькарас (6) обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Примечательно, что Рамос-Виньолас упустил матчбол на подаче при счёте 5:4 в четвёртом сете.

«Да, конечно, я ожидал тяжёлого матча. Я давно знаю Альберта и уважаю его. Я очень доволен уровнем игры, тем, что смог вернуться и, конечно же, обыграть его в концовке.

Четвёртый сет получился очень трудным. Я реализовал брейк-пойнт в его начале, но он сумел сделать обратный брейк в следующем гейме. Я знал, что у меня ещё будут шансы в концовке. Имею в виду, я верил в себя. Конечно, это было тяжело, спасать матч, но я верил в себя.

Как вы сказали, я ещё молод, но я бы сказал, что я уже довольно опытный игрок. Чувствую себя комфортно, играя на большом стадионе, в больших матчах, на турнирах «Большого шлема». Я силён физически и психологически. Готов к таким матчам», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.