Видеообзор невероятно зрелищного матча Алькараса с Виньоласом во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, чемпион «Мастерсов» в Майами и Мадриде испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом преодолел второй круг «Ролан Гаррос».
Во втором раунде 19-летний Алькарас (6) обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продлилась 4 часа 38 минут. Примечательно, что Рамос-Виньолас упустил матчбол на подаче при счёте 5:4 в четвёртом сете.
Видео доступно на YouTube-канале «Roland Garros».
Следующим соперником Алькараса станет американец Себастьян Корда (27). Интересно, что именно Корда-младший является последним теннисистом, которому удалось обыграть Алькараса на грунте. Это произошло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Американец обыграл испанца со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3.
- 25 мая 2022
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