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Рафаэль Надаль уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос», не отдав сопернику ни сета

Рафаэль Надаль уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос», не отдав сопернику ни сета
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче второго круга Надаль (5) обыграл представителя Франции Корентена Муте (WC) со счётом 6:3, 6:1, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. На счету Муте — ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соперником Надаля станет Ботик ван де Зандсхулп (26) из Нидерландов.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 22:05 МСК
Корентен Муте
139
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 4    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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