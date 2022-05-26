Рафаэль Надаль уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос», не отдав сопернику ни сета

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче второго круга Надаль (5) обыграл представителя Франции Корентена Муте (WC) со счётом 6:3, 6:1, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 12 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12. На счету Муте — ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соперником Надаля станет Ботик ван де Зандсхулп (26) из Нидерландов.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.