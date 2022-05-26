Расписание пятого игрового дня на «Ролан Гаррос»: матчи Медведева, Рублёва и Остапенко

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали расписание матчей на 26 мая – пятый игровой день турнира.

Среди российских теннисистов на корт в числе прочих выйдет чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Его соперником во втором круге станет серб Ласло Джере.

Все матчи россиян на «Ролан Гаррос» 26 мая:

Ласло Джере (Сербия) – Даниил Медведев (Россия, 2) – корт Филиппа Шатрие – первый запуск – не ранее 13:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 7) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – корт Симоны Матьё – четвёртый запуск – не ранее 17:00 мск.

Александра Крунич (Сербия, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – корт №6 – первый запуск – не ранее 12:00 мск.

Екатерина Александрова (Россия, 30) – Ирина Бегу (Румыния) – корт №13 – первый запуск – не ранее 12:00 мск.

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – корт №12 – второй запуск – не ранее 14:00 мск.

Другие интересные противостояния дня:

Зденек Коларж (Чехия, Q) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – корт Сюзанн Ленглен – не ранее 17:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Элисон Риске (США) – корт Сюзанн Ленглен – не ранее 15:30 мск.

Мэдисон Бренгл (США) – Арина Соболенко (Беларусь, 7) – корт №14 – не ранее 17:30 мск.

Ализе Корне (Франция) – Алёна Остапенко (Латвия, 13) – корт Филиппа Шатрие – не ранее 21:45 мск.