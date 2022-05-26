В Australian Open обратились к Рафаэлю Надалю, который выиграл 300 матчей на ТБШ

Пресс-служба Australian Open оставила комментарий под постом 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля. Вчера, 25 мая, теннисист вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга Надаль (5) обыграл представителя Франции Корентена Муте (WC) со счётом 6:3, 6:1, 6:4. Это его 300-я победа на турнирах «Большого шлема».

«Доволен, рад, вышел в третий круг «Ролан Гаррос», — написал Надаль в соцсетях.

«Рады за тебя, Рафа. Поздравляем с 300-й победой на ТБШ!» — написала пресс-служба Australian Open в комментариях.

По количеству выигранных матчей у мужчин на ТБШ Надаль отстаёт лишь от серба Новака Джоковича (325) и швейцарца Роджера Федерера (369).

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: