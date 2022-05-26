Карлос Алькарас опубликовал пост после победы в тяжёлом 5-сетовом матче на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, испанский теннисисит Карлос Алькарас опубликовал пост в своих соцсетях, после того как вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Примечательно, что Рамос-Виньолас упустил матчбол на подаче при счёте 5:4 в четвёртом сете.
«Качели на 4 часа 34 минуты! Выйти в третий раунд «Ролан Гаррос» [тяжело]! Поздравляю Альберта с таким матчем! Отличная битва!» — написал Карлос.
Следующим соперником Алькараса станет американец Себастьян Корда (27). Интересно, что именно Корда-младший является последним теннисистом, которому удалось обыграть Алькараса на грунте. Это произошло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Американец обыграл испанца со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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