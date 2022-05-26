Эмма Радукану прокомментировала поражение от Александры Саснович на «Ролан Гаррос»

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британка Эмма Радукану, потерпевшая поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была белоруска Александра Саснович, прокомментировала случившееся. Радукану выиграла первый сет, но отдала две следующие партии. Итоговый счёт матча — 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Саснович.
«Я бы сказала, что нахожусь на определённом уровне, но есть аспекты в моей игре, которые нужно улучшить, чтобы они соответствовали моему текущему уровню. Я очень довольна своим прогрессом. Я действительно чувствую, что играю в неплохой теннис.
Я работаю на тренировках. Некоторые вещи, над которыми я работаю, окупаются, но не проявляются сразу. Для этого нужно время. Я определённо добьюсь этого», — приводит слова Радукану Eurosport.
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