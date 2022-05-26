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Рафаэль Надаль рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос». Он победил француза

Рафаэль Надаль рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос». Он победил француза
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль рассказал, как к нему относится публика на «Ролан Гаррос». Вчера, 25 мая, Надаль вышел в третий круг турнира, обыграв француза Корентена Муте со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

«По-моему, зрители и ко мне относились хорошо. Я вообще не чувствовал, что они против меня. Думаю, примерно 50 на 50. Они поддерживали хороший теннис.

Меня всегда здорово поддерживали здесь, в Париже. Люди здесь понимают, насколько это особенное для меня место, насколько важен для меня «Ролан Гаррос» и насколько я уважаю турнир. Думаю, они ценят всё, чего я добился здесь. Я чувствую, что меня здесь любят», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, Рафаэль Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

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Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

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