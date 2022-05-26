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Алекс Корретха рассказал, чем поразил его Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»

Алекс Корретха рассказал, чем поразил его Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал победу 21-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля во втором круге «Ролан Гаррос». Надаль обыграл француза Корентена Муте со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

«Это был отличный матч в исполнении Рафы. Он здорово играл, очень хорошо чувствовал мяч, хорошо двигался и был агрессивным. Считаю, только один гейм он отыграл не очень хорошо, в начале третьего сета. Но потом он прибавил и диктовал условия.

Меня поразило, насколько сильно он бил по мячу. По моему мнению, в первых двух раундах он бил по мячу так сильно, как до этого никогда не делал на «Ролан Гаррос», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

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