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Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос»

Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над словаком Алексом Молчаном, которая позволила ему выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции. Джокович победил Молчана со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:4).

«Это был сложный матч. Условия были непростые. Дул сильный ветер, который ещё и часто менял направление. Это означало, что мне приходилось серьёзно сосредоточиваться и адаптироваться, поскольку скорость полёта мяча серьёзно менялась во время матча», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Напомним, 35-летний Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.

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