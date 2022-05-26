Александр Зверев признался, что у него есть проблемы с психическим здоровьем

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о проблемах с психическим здоровьем, которые он испытывает.

«Надо научиться не обращать на это внимания. Моё психическое здоровье не зависит от социальных сетей. Честно говоря, оно зависит от тех проблем, которые у меня есть. Я никогда не говорю об этом. Другие игроки говорят об этом чаще, они более открыты. Но мне не нравится это делать, хотя я много страдаю от этого в текущем сезоне.

И да, это не из-за соцсетей. У меня проблемы по другим причинам. Временами я впадал в депрессию. Думаю, это из-за давления, которое мы испытываем. Мы постоянно находимся в центре внимания», — приводит слова Зверева Eurosport.

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