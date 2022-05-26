Александр Зверев признал, что никогда не выйдет на уровень Надаля и Джоковича

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев признал, что ему никогда не удастся выйти на уровень испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров «Большого шлема», у Джоковича на один титул меньше.

«Мы говорим о ментальной стойкости, говорим о Рафе и Новаке. Я никогда не выйду на их уровень. Но я стараюсь к ним приблизиться», — приводит слова Зверева Eurosport.

Высшее достижение Зверева на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. Также он по разу был в 1/2 финала Australian Open и «Ролан Гаррос» и дважды доходил до четвёртого круга Уимблдона. Кроме того, Александр дважды выигрывал Итоговый турнир ATP, в том числе в прошлом году.

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Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: