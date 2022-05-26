Александр Зверев признал, что никогда не выйдет на уровень Надаля и Джоковича

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев признал, что ему никогда не удастся выйти на уровень испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров «Большого шлема», у Джоковича на один титул меньше.
«Мы говорим о ментальной стойкости, говорим о Рафе и Новаке. Я никогда не выйду на их уровень. Но я стараюсь к ним приблизиться», — приводит слова Зверева Eurosport.
Высшее достижение Зверева на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. Также он по разу был в 1/2 финала Australian Open и «Ролан Гаррос» и дважды доходил до четвёртого круга Уимблдона. Кроме того, Александр дважды выигрывал Итоговый турнир ATP, в том числе в прошлом году.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
- 26 мая 2022
-
13:23
-
13:14
-
13:00
-
12:57
-
12:01
-
11:30
-
10:29
-
10:09
-
09:46
-
09:24
-
08:37
-
08:31
-
08:23
-
07:51
-
07:45
-
00:50
-
00:24
-
00:13
- 25 мая 2022
-
23:49
-
23:33
-
22:43
-
22:32
-
22:14
-
21:21
-
20:59
-
20:35
-
19:47
-
19:37
-
19:27
-
19:14
-
18:45
-
18:15
-
18:01
-
17:34
-
17:29