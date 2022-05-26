Ласло Джере — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»

Сегодня, 26 мая, в Париже (Франция) состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и 56-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Сербии Ласло Джере. Поединок пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся в 13:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джере. Он выиграл у Медведева в первом круге грунтового турнира в Будапеште в 2017 году со счётом 6:0, 5:5, отказ.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Медведев уверенно обыграл аргентинца Факундо Багниса в трёх сетах (6:2, 6:2, 6:2).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Ласло Джере — Даниил Медведев на «Ролан Гаррос»