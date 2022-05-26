Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»

Сегодня, 26 мая, в Париже (Франция) состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв и 65-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Аргентины Федерико Дельбонис. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Симоны Матьё после игры Симоны Халеп с Чжэн Циньвэнь и начнётся приблизительно в 18:30 по московскому времени.
По личным встречам Рублёв ведёт со счётом 1-0. Он одержал победу в первом круге Уимблдона в 2021 году — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Рублёв в четырёх сетах обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У (6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис на «Ролан Гаррос»
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