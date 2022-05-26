35-летний Новак Джокович объяснил, почему продолжает играть в теннис
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему продолжает оставаться активным спортсменом. Ранее в мае Джоковичу исполнилось 35 лет.
«Конечно, приятно снова видеть полные трибуны на всех кортах. Много молодых людей, много детей — это то, что мне действительно нравится видеть. Это всегда наполняет энергией.
Для меня на данном этапе моей карьеры зрители и энергия людей, которые приходят посмотреть, как я играю, одна из главных причин, почему я продолжаю соревноваться, играя в теннис на профессиональном уровне», — приводит слова Джоковича пресс-служба «Ролан Гаррос».
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