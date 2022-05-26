Александр Зверев — журналисту: а можешь хотя бы смотреть на меня, когда я тебе отвечаю?
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев остался недоволен поведением журналиста на пресс-конференции после матча с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом на Открытом чемпионате Франции. Зверев одержал победу со счётом 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
Александру не понравилось, что журналист, задавший ему вопрос, уткнулся в телефон, когда спортсмен начал ему отвечать.
«А можешь хотя бы смотреть на меня, когда я тебе отвечаю? Ты задал мне вопрос, а потом уставился в телефон», — недовольно сказал Зверев, улыбаясь при этом.
Ранее Александр Зверев признался, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.
Также посмотрите видео, когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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