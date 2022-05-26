Каролина Плишкова разгромно проиграла 227-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, представительница Чехии Каролина Плишкова потерпела разгромное поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была француженка Леолия Жанжан. Плишкова, являющаяся восьмой ракеткой мира, проиграла Жанжан, занимающей 227-е место в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Плишкова дважды подала навылет и сделала пять двойных ошибок. Она не использовала ни одного брейк-пойнта из двух. У Жанжан один эйс и ни одной ошибки на подаче. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%).

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