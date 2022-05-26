Каролина Плишкова разгромно проиграла 227-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, представительница Чехии Каролина Плишкова потерпела разгромное поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была француженка Леолия Жанжан. Плишкова, являющаяся восьмой ракеткой мира, проиграла Жанжан, занимающей 227-е место в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Плишкова дважды подала навылет и сделала пять двойных ошибок. Она не использовала ни одного брейк-пойнта из двух. У Жанжан один эйс и ни одной ошибки на подаче. Она реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%).
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 12:05 МСК
227
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
8
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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