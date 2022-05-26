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Джон Макинрой объяснил проблемы Даниила Медведева на грунте

Джон Макинрой объяснил проблемы Даниила Медведева на грунте
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, почему, по его мнению, второй номер рейтинга ATP Даниил Медведев на грунте выступает не так успешно, как на других покрытиях. По словам Макинроя, Медведев «полагается на движение», вследствие чего чувствует себя «менее комфортно, чем большинство других игроков».

«Такое впечатление, что это ему мешает. Он не так хорошо адаптировался к тому, как надо действовать на грунте.

Знаете, Даниил Медведев — невероятный игрок. Так почему же он не может лучше играть на грунте? Думаю, он может. Всё дело в мышлении. Нужно покопаться в причинах и сделать всё, что требуется», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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