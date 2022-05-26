Анна Дмитриева: Медведев очень убедительно обыграл неплохого игрока. Идёт без потерь

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3 и вышел в третий раунд.
«Джере очень неплохой игрок на грунте, но Медведев очень убедительно его обыграл, показав, что контролирует свою игру. Что очень ценно, так это то, что у него не было срывов, которые бывали ранее. Пока Даниил идёт без потерь в сетах, постоянно держит дистанцию на нужном расстоянии. Грунт — это нелюбимое покрытие Медведева, но корты «Ролан Гаррос» ему больше всего нравятся, потому что тут хороший отскок мяча.
Приятный момент был после игры, когда суперигрок на грунте Виландер брал интервью у Медведева и признался, что тот у него самый любимый игрок. Данные слова прибавят дополнительную уверенность Даниилу в следующих матчах», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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