Собкин прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3 и вышел в третий раунд грунтовых соревнований.

«Хорошая победа. Ласло Джере может очень хорошо играть на грунте. Сегодня ему было очень трудно что-то противопоставить стабильности Медведева. Даниил играл очень стабильно, может быть, не так ярко, но надёжно. Очень тяжело было Ласло пробить хорошую оборону. Плюс Медведев сегодня неплохо подавал», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперником российского теннисиста станет представитель Сербии Миомир Кецманович, который в матче второго раунда победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: