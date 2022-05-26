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Собкин прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг «Ролан Гаррос»

Собкин прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг «Ролан Гаррос»
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3 и вышел в третий раунд грунтовых соревнований.

«Хорошая победа. Ласло Джере может очень хорошо играть на грунте. Сегодня ему было очень трудно что-то противопоставить стабильности Медведева. Даниил играл очень стабильно, может быть, не так ярко, но надёжно. Очень тяжело было Ласло пробить хорошую оборону. Плюс Медведев сегодня неплохо подавал», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперником российского теннисиста станет представитель Сербии Миомир Кецманович, который в матче второго раунда победил Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1.

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