Собкин: Кецманович — первая реальная проверка для Медведева
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Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о сербе Миомире Кецмановиче, который станет соперником Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос».
Напомним, во втором круге турнира Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
«Кецманович — это игрок чуть лучше Джере. Он стабильнее, играет жёстче и лучше подаёт. Это будет первой реальной проверкой Даниила. Если он проходит его, то, по моим понятиям, — Даниил в достаточно приличном состоянии. То, что Медведев прошёл Джере в трёх сетах, говорит о том, что он не так плох, как многим бы хотелось. Его недоброжелателям», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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