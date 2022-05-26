Собкин: Кецманович — первая реальная проверка для Медведева

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о сербе Миомире Кецмановиче, который станет соперником Даниила Медведева в третьем круге «Ролан Гаррос».

Напомним, во втором круге турнира Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Кецманович — это игрок чуть лучше Джере. Он стабильнее, играет жёстче и лучше подаёт. Это будет первой реальной проверкой Даниила. Если он проходит его, то, по моим понятиям, — Даниил в достаточно приличном состоянии. То, что Медведев прошёл Джере в трёх сетах, говорит о том, что он не так плох, как многим бы хотелось. Его недоброжелателям», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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