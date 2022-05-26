Басилашвили не смог выйти в третий круг «РГ», не взяв ни сета в матче с Макдональдом

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он уступил американцу Маккензи Макдональду. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 24-я ракетка мира Басилашвили сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 25.



Макдональд в третьем круге турнира встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира в этом году превышает € 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.