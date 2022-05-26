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Басилашвили не смог выйти в третий круг «РГ», не взяв ни сета в матче с Макдональдом

Басилашвили не смог выйти в третий круг «РГ», не взяв ни сета в матче с Макдональдом
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он уступил американцу Маккензи Макдональду. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 24-я ракетка мира Басилашвили сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 25.

Макдональд в третьем круге турнира встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира в этом году превышает € 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 15:35 МСК
Николоз Басилашвили
24
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 4    
6 		6 6    
             
Маккензи Макдональд
60
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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