Басилашвили не смог выйти в третий круг «РГ», не взяв ни сета в матче с Макдональдом

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он уступил американцу Маккензи Макдональду. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 24-я ракетка мира Басилашвили сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 25.
Макдональд в третьем круге турнира встретится с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Призовой фонд турнира в этом году превышает € 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.
- 26 мая 2022
-
17:45
-
17:18
-
17:01
-
16:31
-
16:28
-
16:21
-
16:16
-
16:07
-
16:03
-
15:46
-
15:38
-
15:22
-
14:56
-
14:36
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
13:14
-
13:00
-
12:57
-
12:01
-
11:30
-
10:29
-
10:09
-
09:46
-
09:24
-
08:37
-
08:31
-
08:23
-
07:51
-
07:45
-
00:50
-
00:24
-
00:13
- 25 мая 2022
-
23:49