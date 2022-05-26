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Свёнтек отдала лишь два гейма в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Свёнтек отдала лишь два гейма в матче второго круга «Ролан Гаррос»
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Польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга она разгромила американку Элисон Риске. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Первая ракетка мира Свёнтек сделала один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила одну двойную ошибку. Её соперница, 43-я ракетка мира, дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с Данкой Ковинич из Черногории. Именно Ковинич выбила из турнира россиянку Людмилу Самсонову в первом круге (2:6, 6:2, 6:1).

Действующая чемпионка турнира Барбора Крейчикова завершила выступление уже в первом круге.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 17:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Элисон Риске
43
США
Элисон Риске
Э. Риске
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