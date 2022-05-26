Даниил Медведев: считаю, что в первом круге играл лучше, чем сегодня
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
«Я считаю, что в первом круге я сыграл лучше, но сегодня получился отличный матч. Мы провели на корте 2 часа 35 минут — это отличная проверка физической подготовки. Три сета, очень много длинных геймов и розыгрышей.
Мне показалось, что в третьем сете у Ласло были какие-то проблемы. Но я порадовался, что сегодня сумел превзойти его в физической готовности.
Я доволен своим выступлением и уровнем. В следующих кругах мне нужно будет точно играть лучше, потому что матчи будут становиться всё сложнее и сложнее», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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