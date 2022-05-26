Видеообзор уверенной победы Медведева во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». 26 мая россиянин обыграл в матче второго круга серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.



Встреча второго номера мирового рейтинга Медведева и 56-й ракетки мира Ласло Джере продлилась 2 часа 36 минут.



Сербский теннисист не смог выполнить ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 18.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Медведев встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем (28) и представителем Казахстана Александром Бубликом.



Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.