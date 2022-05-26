Свёнтек продлила победную серию до 30 матчей

Первая ракетка мира Ига Свёнтек, представляющая Польшу, одержала 30-ю победу подряд. В матче второго круга она обыграла американку Элисон Риске. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.



Свёнтек — третья теннисистка с 2000 года, которая выиграла 30 матчей подряд. Ранее это удавалось Винус Уильямс (35), Серене Уильямс (34) и Жюстин Энен (32). При этом в последних 20 матчах Свёнтек проиграла лишь один сет.



Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Первая ракетка мира Свёнтек выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила одну двойную ошибку. Риске, 43-я ракетка мира, дважды подала навылет, сделала две двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта.



В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с Данкой Ковинич из Черногории. Именно Ковинич выбила из турнира россиянку Людмилу Самсонову в первом круге (2:6, 6:2, 6:1).

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