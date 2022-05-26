Ига Свёнтек — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: становлюсь лучше и лучше

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира в матче второго круга разгромила американку Элисон Риске со счётом 6:0, 6:2.
«Я очень довольна. Довольна тем, что сыграла в хороший теннис. «Боксёрский подход» к матчам не является для меня естественным. Я работала над ним с тех пор, как начала выступать. Старалась оказать давление на своих соперниц.
В этом случае я могу забрать инициативу. И именно к этому я и стремлюсь. Перед каждый матчем нужно хорошо настроиться. Я становлюсь лучше и лучше, но пока ещё не эксперт.
У моего тренера больше идей, чем у меня. Он лучше понимает, над чем мне надо работать. Но я буду работать над всем, ведь я являюсь перфекционисткой», — цитирует Свёнтек Eurosport.
- 26 мая 2022
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