Ига Свёнтек — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»: становлюсь лучше и лучше

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира в матче второго круга разгромила американку Элисон Риске со счётом 6:0, 6:2.



«Я очень довольна. Довольна тем, что сыграла в хороший теннис. «Боксёрский подход» к матчам не является для меня естественным. Я работала над ним с тех пор, как начала выступать. Старалась оказать давление на своих соперниц.



В этом случае я могу забрать инициативу. И именно к этому я и стремлюсь. Перед каждый матчем нужно хорошо настроиться. Я становлюсь лучше и лучше, но пока ещё не эксперт.



У моего тренера больше идей, чем у меня. Он лучше понимает, над чем мне надо работать. Но я буду работать над всем, ведь я являюсь перфекционисткой», — цитирует Свёнтек Eurosport.

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