Кудрявцева — об инциденте с Бегу: когда со мной такое случалось, меня дисквалифицировали

Бывшая российская теннисистка Алла Кудрявцева отреагировала на эпизод, который произошёл во время матча второго круга «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова (Россия) — Ирина Бегу (Румыния). Румынская теннисистка во время матча кинула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя.
Ракетка отскочила от сиденья и попала в одного из людей, сидящих на первых рядах. После этого судье пришлось вмешаться в инцидент. Позднее стало известно, что ракетка отскочила в ребёнка, сидевшего в передних рядах. Мальчик начал плакать после инцидента. Бегу, несмотря на этот инцидент, не дисквалифицировали.
«Когда со мной такое случалось в Карлсбаде, а трибуны были пустыми, меня дисквалифицировали. Спасибо, Тони Чо из WTA», — написала Кудрявцева в соцсетях.
- 26 мая 2022
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