Кецманович — о матче с Медведевым: грунт — не его любимое покрытие

Сербский теннисист Миомар Кецманович поделился ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос». Его соперником станет россиянин Даниил Медведев. Ранее Кецманович в матче второго круга обыграл казахстанца Александра Бублика со счётом 4:6, 7:5, 6:2, 6:1.



«Что может доставить сложности Медведеву? Конечно, матч будет непростым. Он играет в хороший теннис, но, естественно, это не его любимое покрытие. Он не чувствует себя на нём максимально комфортно. Если я хочу добиться успеха в матче с ним, то наверняка лучше всего играть на таком покрытии, а не каком-то другом. Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, тогда посмотрим, как всё сложится», — сказал Кецманович на пресс-конференции.



Медведев обыграл в матче второго круга серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

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