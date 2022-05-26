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Чесноков оценил победу Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос»

Чесноков оценил победу Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос»
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга «Ролан Гаррос». Рублёв обыграл аргентинца Федерико Дельбониса. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

«Очень сложные были два с половиной сета для Андрея. Дельбонис, конечно, немного подсел: два сета он очень хорошо играл, держал ногами корт, куда бы Рублёв ни направлял мяч, он справлялся с его скоростью. Рублёву давался каждый мяч с трудом. Потом стало комфортно. Наверное, со счёта 4:2 стало комфортно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следующим соперником Рублёва станет чилиец Кристьян Гарин. Он ранее обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

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