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Чесноков: Медведев летал по корту. Кецманович — очень хорошая проверка в третьем круге

Чесноков: Медведев летал по корту. Кецманович — очень хорошая проверка в третьем круге
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Ролан Гаррос». Он обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Также Чесноков рассказал об ожиданиях от матча третьего круга, в котором Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

«Дане повезло, что в первом круге у него был Багнис. Если брать Данину игру против Гаске и сегодня, то он бы обыграл Гаске довольно комфортно. Он хорошо смотрелся сегодня. Нужно было время для Медведева, и вот оно настало. Представляете, если бы Медведеву в первом круге попался бы Руне? Была бы другая история для Медведева в первом круге. Мало быть в хорошей форме, нужно иметь удачу по сетке. Главное, что Даня получил уверенность: сегодня в итоге мы увидели другого Медведева, он летал по корту. В следующем круге ему играть с Кецмановичем — это будет очень хорошая проверка для Дани. Кецманович играет на топ-20», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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