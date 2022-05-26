Халеп связала поражение во втором круге «Ролан Гаррос» с паническими атаками на корте

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос». Она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 6:2, 2:6, 1:6. По словам бывшей первой ракетки мира Халеп, у неё начались проблемы из-за панических атак на корте.



«Сперва я хорошо играла. Но затем что-то случилось. Всё пропало во втором сете. Но и соперница сыграла здорово.



Со мной было что-то вроде панической атаки. Такое случается нечасто. Я не могла сосредоточиться. Но сейчас всё осталось позади, я снова могу улыбаться. Сделаю выводы из произошедшего. Это неприятно, я вела в счёте. Не было причин для подобного, но такое произошло. Нужно принять это. Подобные вещи случаются», — цитирует Халеп Tennis Majors.

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