Циципас – о матче со 134-й ракеткой мира: он сводил меня с ума

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над 134-й ракеткой мира, теннисистом из Чехии Зденеком Коларжем в матче второго круга «Ролан Гаррос». Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7).



«Он сводил меня с ума. Это было так неприятно, ведь он находился у каждого мяча, и это было нелегко. Коларж выкладывался каждой частью своего тела, и я хотел бы поздравить его с таким невероятным усилием», — приводит слова Циципаса Eurosport.



Продолжительность матча составила 4 часа 9 минут. Четвёртая ракетка мира Циципас сделал 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 134-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.



В третьем круге Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет со шведом Микаэлем Имером. Ранее он обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.