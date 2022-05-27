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Светлана Кузнецова обратилась к Симоне Халеп, которая пожаловалась на панические атаки

Светлана Кузнецова обратилась к Симоне Халеп, которая пожаловалась на панические атаки
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова обратилась к другой двукратной чемпионке ТБШ, бывшему лидеру рейтинга WTA румынке Симоне Халеп. Ранее Халеп, которая проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь во втором круге «Ролан Гаррос», связала неудачу с паническими атаками на корте и написала в соцсетях: «Теперь я знаю, что такое панические атаки. С ними не так просто справиться, но теперь всё кончено, и я снова улыбаюсь!»

«Удачи, Симона! Я уверена, ты восстановишься. Тебе просто нужно время», — написала Кузнецова в комментариях к соответствующему посту.

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Также посмотрите видео, посвящённое призовым звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» 2022 года:

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