Денис Шаповалов показал фото со своей девушкой на Елисейских Полях в Париже

15-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном на Елисейских Полях в Париже (Франция), Шаповалов стоит рядом со своей девушкой, шведской теннисисткой Мирьям Бьёрклунд, занимающей 148-е место в рейтинге WTA.

«Город любви лучше всего с моим лучшим другом», — подписал он фотографию.

«Я люблю тебя», — написала Бьёрклунд в комментариях к посту.

Фото: из личного архива дениса шаповалова

23-летние Шаповалов и Бьёрклунд состоят в отношениях с 2019 года.

Напомним, Денис Шаповалов проиграл в первом же круге Открытого чемпионата Франции. Он уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 1:6, 6:7.

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