Тим Хенмэн удивился, что Бегу, попавшую ракеткой в ребёнка на «РГ», не дисквалифицировали

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал инцидент в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором соперницей россиянки Екатерины Александровой была румынка Ирина Бегу.
Напомним, Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, проиграла Бегу (63) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Бегу кинула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя. Это произошло в третьем сете. Ракетка отскочила от сиденья и попала в одного из людей, сидящих на первых рядах. После этого судье пришлось вмешаться в инцидент. Позднее стало известно, что ракетка отскочила в ребёнка, сидевшего в передних рядах. Мальчик начал плакать после инцидента. Румынку не стали дисквалифицировать.
«Это неприемлемо. Неизбежно, что игроки расстраиваются и бросают ракетки, но они должны брать на себя ответственность за то, куда попадает эта ракетка.
И если бросить ракетку таким образом, есть риск, что она отскочит, попадёт в зрителей и ударит плачущего ребёнка. Ей невероятно повезло, что её не дисквалифицировали», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
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