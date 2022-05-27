Ига Свёнтек перепутала время перерыва в матче «Ролан Гаррос». Судья на вышке улыбнулся

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек спровоцировала забавный инцидент в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была американка Элисон Риске. Свёнтек выиграла первый сет 6:0, а во втором повела 1:0, после чего по ошибке отправилась отдохнуть и выпить воды.

Судья на вышке напомнил польке, что сейчас не время перерыва и что её соперница уже готова подавать. Ига быстро сориентировалась и отправилась на корт, и судья лишь улыбнулся.

Фото: скриншот трансляции

Фото: скриншот трансляции

Второй сет Ига Свёнтек выиграла со счётом 6:2 и вышла в третий круг. Напомним, до Открытого чемпионата Франции польская спортсменка выиграла пять турниров подряд.

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