Янчук считает Рублёва одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв в состоянии выиграть Открытый чемпионат Франции. Вчера, 26 мая, Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв аргентинца Федерико Дельбониса.
«Закономерная победа Рублёва. Учитывая его мотивацию, уверенность и амбиции — Андрей претендует на победу. Его списывать нельзя. Да, будет нелегко ему. На грунте придётся поработать. Если он физически справится, то шансы у него есть. По уровню мастерства он вполне достоин победить. Это не будет чем-то неожиданным. Поэтому нужно бороться. Когда, как не сейчас, ему доказывать своё преимущество и демонстрировать свою лучшую игру?
Дальше будет большая пауза между «Большими шлемами» — наши спортсмены сыграют на US Open. Поэтому сейчас надо отличиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 27 мая 2022
-
12:28
-
11:23
-
11:15
-
11:01
-
09:47
-
09:27
-
08:47
-
08:41
-
08:35
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
05:22
-
00:35
-
00:02
- 26 мая 2022
-
23:51
-
23:31
-
22:56
-
22:40
-
22:28
-
22:22
-
21:54
-
21:47
-
21:21
-
20:46
-
20:13
-
20:00
-
19:43
-
19:18
-
18:57
-
18:48
-
18:29
-
18:09
-
17:45
-
17:18