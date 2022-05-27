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Янчук считает Рублёва одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос»

Янчук считает Рублёва одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос»
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв в состоянии выиграть Открытый чемпионат Франции. Вчера, 26 мая, Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв аргентинца Федерико Дельбониса.

«Закономерная победа Рублёва. Учитывая его мотивацию, уверенность и амбиции — Андрей претендует на победу. Его списывать нельзя. Да, будет нелегко ему. На грунте придётся поработать. Если он физически справится, то шансы у него есть. По уровню мастерства он вполне достоин победить. Это не будет чем-то неожиданным. Поэтому нужно бороться. Когда, как не сейчас, ему доказывать своё преимущество и демонстрировать свою лучшую игру?

Дальше будет большая пауза между «Большими шлемами» — наши спортсмены сыграют на US Open. Поэтому сейчас надо отличиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

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