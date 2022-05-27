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Аргентинский теннисист пьяным напал на таксиста и попал в полицию после вылета из «РГ»

Аргентинский теннисист пьяным напал на таксиста и попал в полицию после вылета из «РГ»
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее на этой неделе потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос», стал участником скандального инцидента в Париже. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что Серундоло в состоянии алкогольного опьянения напал на таксиста и ударил его. Спортсмену не понравилось, что таксист отказался перевозить его с друзьями, так как их было пять человек. Ему предложили больше денег, но он всё равно отказался. После этого Серундоло повёл себя агрессивно.

«Они были пьяны, а потом он проявил агрессию», — сказал таксист в полиции.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции Серундоло проиграл британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:7, 4:6, 4:6.

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