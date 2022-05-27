20-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

«Я не участвовала в процессе принятия решения WTA, со мной не советовались. Это очень сложная ситуация. Судя по всему, в WTA решили, что это лучшее, по их мнению, решение. Надо как-то с этим жить. Очень хорошо знаю, что это влияет на многих теннисистов, которые теряют очки. Очень сожалею об этом. Ситуация в мире сегодня непростая. Теннисные власти пытаются как-то с этим бороться, надеюсь, всё закончится положительно.

Отстранение? Было трудно принять это решение. Мы бы предпочли сыграть на Уимблдоне. Решение было принято без нас, нас об этом никто раньше не информировал. В целом я понимаю решение Уимблдона, хотя для меня оно очень болезненное», — приводит слова Касаткиной Sport.pl.

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